Há 58 anos, Emissora Rio São Francisco fazia sua primeira transmissão de futebol

Há 58 anos atrás a Emissora Rio São Francisco (1490 Khz) marcava época com a primeira transmissão esportiva no estádio Dr. Alfredo Leahy, em Penedo. A partida foi entre Santa Cruz e o Flamengo (time amador de Penedo). O Santa Cruz venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por: Lota e Xavier para o Santa Cruz, enquanto que Sombrinha descontou para o Flamengo. O árbitro da partida foi Carlos Tavares (Vovô).

No programa Balanço Geral, desta quarta-feira, 26, o radialista Antonio Manoel, que fez parte dessa transmissão participou ao vivo do Programa e falou com detalhes o acontecimento que marcou a vida dos desportistas penedenses.

A equipe de transmissão na época era formada por: Haroldo Lessa, Antonio Manoel e Andrade Filho.

Confira o áudio da entrevista abaixo:

PARTE 01

por Redação