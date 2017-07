Operação integrada prende cinco por tráfico e comércio de armas de fogo no Sertão

Equipes integradas da força de Segurança Pública deram início, na madrugada desta quinta-feira (27), à “Operação Lixo”, para o cumprimento de oito mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão para captura de integrantes de organização criminosa envolvida com os crimes de tráfico de drogas, porte e comércio ilegal de armas de fogo e munições, furto de celulares e comércio ilegal de veículos em cidades da região sertaneja alagoana.

A operação continua em andamento e seu nome tem relação com a localidade onde residem os envolvidos com o tráfico na cidade de Santana do Ipanema, conhecida popularmente como “Rua do Lixo”.

Neste momento, as equipes se concentram nas cidades de Santana do Ipanema e Maravilha e já realizaram a prisão de cinco envolvidos. Foram presos José Alves Cordeiro, conhecido como “Negão do peixe”; Edvaldo Ferreira de Barros, o “Bia”; Natanael Erick Silva, o “Del”; Ednaldo dos Santos, o “Tchutcha”; e Edvaldo Rodrigues Pimentel, conhecido como “Niva”, que no momento da prisão portava uma quantidade de substância semelhante à maconha.

A operação integrada é resultado de trabalho desenvolvido pela Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, que vinha desde janeiro monitorando os criminosos.

Participam da “Operação Lixo” policiais militares do 7º e 9º Batalhão de Polícia, do Pelotão de Operações Especiais (Pelopes), do Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRV), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Companhia de Operações Policiais Especiais do Sertão (Copes), do Grupamento Aéreo, policiais civis da 2ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) e integrantes do Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas (Gecoc) e da 17ª Vara Criminal da Capital.

Fonte: Ascom/SSP