Polícia apreende suspeitos de matar e decapitar adolescente de 15 anos

Dois menores foram apreendidos, nesta quinta-feira (27), acusados de envolvimento com o homicídio e decapitação de um adolescente de 15 anos, no Conjunto Aprígio Vilela, localizado no Benedito Bentes. O crime teria acontecido no início deste mês.

De acordo com militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM), os menores P.R.P.R, de 17 anos e C.A.F.S, de 16, têm ligação com outros homicídios. Ainda de acordo com a polícia, a dupla tem ligação com o Irmão Áquila, preso ontem (26), acusado de comandar vários crimes na região do Benedito Bentes.

Os dois foram encaminhados ao Complexo de Delegacias Especializadas (CODE). O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.

O crime

A vítima, um adolescente de 15 anos, foi decapitada e abandonada em uma plantação de bambu. O corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição no dia 07 deste mês, mas sem marcas de ferimentos de arma de fogo ou de arma branca. Militares do 5º BPM realizaram buscas no local, mas a cabeça da vítima não foi localizada.

Fonte: Gazetaweb