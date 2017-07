Prefeitura de Penedo promove 2ª Caravana da Cultura

De 6 a 28 de agosto, a Secretaria Municipal de Cultura de Penedo, estará realizando mais uma edição da Caravana da Cultura, evento que tem por objetivo oferecer para a população dos bairros e povoados penedenses o acesso às manifestações culturais locais, além da exibição de filmes, tornando essas opções de lazer mais democráticas.

De acordo com a Coordenadora de Cultura Rita Nunes, o projeto que teve início no ano passado retorna em 2017, com a expectativa de que o sucesso de público seja o mesmo, com a adesão da população das localidades, por onde a caravana da cultura passa, sendo que no ano passado o evento passou pelos bairros da zona urbana de Penedo e nessa edição irá para a zona rural do município.

A meta principal do projeto é levar a cultura para perto de toda população penedense, dando a oportunidade aos moradores de terem acesso manifestações culturais e ao lazer, contribuindo para construção de uma sociedade mais justa. Haverá teatro de rua, oficinas, grupos de hip hop, flauta doce, pastoril, baianada, dança da peneira, cinema popular com exibições de curta e longa metragem, além de escolinha de futsal para as crianças.

A primeira etapa da Caravana da Cultura ocorreu em Maio de 2016, tendo inicio no bairro Dr Raimundo Marinho, quando na oportunidade as apresentações ocorreram na praça do residencial Mata Atlântica II, passando também pela localidade do Raimundinho (Centro) e pelos bairros Santo Antônio (Barro Vermelho) e Senhor do Bonfim (Oiteiro) e tendo seu encerramento na Praça do Bairro de Santa Luzia.

Nessa edição, a Caravana da Cultura passará pelos povoados Tabuleiro dos Negros, Marituba do Peixe e Ponta Mofina, sendo encerrado na orla ribeirinha.

Programação:

06/08 – Povoado Tabuleiro dos Negros

Manhã

09h – Oficinas de esporte

Tarde

15:30h – Apresentação de grupos culturais

17:30h – Exibição de filme

13/08 – Povoado Marituba do Peixe

Manhã

09h – Oficinas de esporte

Tarde

15:30h – Apresentação de grupos culturais

17:30h – Exibição de filme

20/08 – Povoado Ponta Mofina

Manhã

09h – Oficinas de esporte

Tarde

15:30h – Apresentação de grupos culturais

17:30h – Exibição de filme

28/08 – Orla da cidade

Manhã

09h – Oficinas de esporte

Tarde

15:30h – Apresentação de grupos culturais

17:30h – Exibição de filme

Fonte: Assessoria