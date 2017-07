Edital do concurso para PM e CBM será publicado até segunda-feira, garante Renan

O governador Renan Filho (PMDB) garantiu, em entrevista à Gazetaweb, que o edital do concurso público para preenchimento de vagas na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros de Alagoas deve ser publicado até a segunda-feira (31). As regras do certame são esperadas com ansiedade pelos concurseiros de Alagoas e de outros estados, tendo em vista o grande número de vagas que deve ofertar.

A expectativa é que sejam oferecidas mil vagas para soldados combatentes da Polícia Militar e outras 150 para o Corpo de Bombeiros, sendo 140 para soldados e 10 para cadetes.

Em recente entrevista, Renan Filho também anunciou que outros dois concursos serão abertos até o fim do ano.

Ainda de acordo com o governador, os novos certames devem contemplar a área da educação, com vagas para professores de escolas em tempo integral, e a Controladoria Geral do Estado (CGE).

O anúncio dos novos concursos para segurança e educação foi feito após a aprovação, pela Assembleia Legislativa de Alagoas (ALE), do projeto da Lei dos Concursos, que era apontado pelo Governo do Estado como único entrave para a publicação dos editais.

Fonte: Gazetaweb