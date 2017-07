Sine abre vagas para serralheiro e técnico em eletrônica

Boas oportunidades de emprego para quem atua na área de serralheiro e eletrônica estão sendo ofertadas pela Secretaria Municipal de Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária (Semtabes), por meio do Sine da Prefeitura de Maceió.

Segundo a assessoria de Comunicação do órgão, o perfil da vaga de técnico em eletrônica exige experiência em áudio e vídeo, ensino médio completo ou estar cursando o ensino superior na área de Informática. O certificado no curso de eletrônica não é exigido. Já o perfil da vaga de ajudante de serralheiro exige ensino fundamental incompleto e experiência na área.

Os interessados devem comparecer ao posto de atendimento munidos dos seguintes documentos: RG/ CPF, carteira de identidade e de trabalho, número do PIS, comprovante de residência e currículo atualizado. O Sine informa que os cadastros devem ser atualizados a cada três meses, quando há mudança de informações pessoais, o cidadão deve estar

Serviços ao empresário

O Sine reforça, ainda, o chamado para os empresários. De forma gratuita, o posto de atendimento da Prefeitura tem uma equipe especializada, inclusive com psicóloga acompanhando o tele atendimento com candidatos que já estão cadastrados no sistema do Sine, e um espaço para que a empresa parceira faça sua seleção.

O posto de atendimento funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h, na Rua Barão de Anadia. Mais informações no telefone 3315-6205 ou 3315-3601.

