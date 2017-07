Acusado de homicídio em MG é preso após voltar a matar em Penedo

O delegado Fernando Lustosa, titular da Delegacia Regional de Penedo (7ª DRP), autuou em flagrante na manhã deste domingo (30), um homem pela prática de homicídio qualificado.

De acordo com informações policiais, o acusado identificado como Marcos Suel da Silva, 34 anos, foi detido após um desentendimento com um jovem durante uma festa no Povoado Bom Sucesso, zona rural de Coruripe/AL. Na ocasião, Marcos deferiu diversos golpes de faca no pescoço da vítima, que não resistiu.

Os agentes iniciaram os procedimentos policiais e ao realizarem buscas no Sistema de Informação Policial (Sispol) e na Central Nacional de Mandados identificaram que Marcos Suel era foragido do Estado de Minas Gerais, tendo um mandado de prisão em aberto também pelo crime de homicídio ocorrido naquele Estado.

O delegado informou que o acusado permanecerá preso na 7ª DRP e será feita a devida comunicação ao Judiciário mineiro a respeito da prisão.

Fonte: Ascom PC/AL