CSA vence o Botafogo-PB e reassume a liderança isolada na Série C

O CSA voltou a vencer na Série C do brasileirão, na tarde deste domingo (30). O Azulão derrotou o Botafogo-PB de virada por 2 a 1, no Estádio Rei Pelé e voltou à liderança do grupo A da Terceirona. Os gols da partida foram marcados por Dico, no primeiro tempo para o Belo e Thalles e Dawhan para o CSA na etapa final.

Com o resultado, a equipe azulina volta à ponta da tabela de forma isolada, com dois pontos a mais que o Fortaleza, segundo colocado. Já o Botafogo-PB segue na 6ª posição, chegando a sua quinta derrota seguida na competição.

Na próxima rodada, as duas equipes jogam fora de casa. No sábado a equipe azulina encara o Moto CLub-MA, no Estádio Castelão, às 16h. No mesmo dia, o Belo enfrenta o Salgueiro-PE, às 20h, no Cornélio de Barros.

Fonte: Gazetaweb