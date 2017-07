Guarda Municipal prende acusado de roubo de celulares em Teotônio Vilela

Um homem foi detido nesta sexta-feira (28), acusado de ser autor do roubo de diversos celulares na cidade de Teotônio Vilela. José Paulo Santos de Oliveira, de 25 anos, é apontado como autor de assaltos no Centro e na periferia da cidade.

Seu principal alvo são mulheres, mães, no horário em que elas levam os filhos na escola. O acusado fingia estar armado e gritava com as vítimas. No momento em que roubava suas vítimas ele usava capacete com viseira escura.

Existem mais de 30 denúncias na cidade, de roubos praticados com o mesmo Modus operandi e por pessoa com as mesmas características físicas do acusado, conhecido como ‘Panda’.

Na casa de Panda a polícia encontrou outros aparelhos celulares.

O suspeito foi levado para o 79ª Distrito Policial de Teotônio Vilela, onde foi autuado em flagrante.



com AlagoasWeb