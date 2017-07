Mãe acusada de espancar, estrangular e matar a filha de 3 anos é presa

Uma criança de três anos foi morta pela mãe nessa sexta-feira (28), no bairro do Bom Parto, em Maceió. Luana Soares da Silva, de 24 anos, confessou que espancou e estrangulou a criança.

Segundo o relatório do Centro Integrado de Operações da Secretaria de Segurança Pública (Ciosp), policiais militares estiveram no local e constataram que a criança que estava morta tinha sinais de espancamento pelo corpo.

A mãe, por sua vez, contou aos policiais, que ela teria caído e batido com a cabeça no chão. Entretanto, com a chegada do Instituto de Criminalística (IC), ficou confirmado que Luana teria espancado e estrangulado a filha.

Ainda de acordo com o relatório, a autora do crime foi levada para a Central de Flagrantes e confessou o crime. Luana foi autuada por homicídio doloso.

Estiveram no local, o Instituto Médico Legal (IML) e agentes da Delegacia de Homicídios.

Fonte: CadaMinuto