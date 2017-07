NOVIDADE: espaço educacional de reforço escolar será inaugurado dia 7 de Agosto em Penedo

Um espaço educacional voltado para o reforço escolar será inaugurado no próximo dia 07 de Agosto, em Penedo. O Ideal Reforço Escolar tem a missão de proporcionar aos alunos um espaço voltado para o ensino aprendizagem garantido o sucesso escolar , através do comprometimento das professoras Fabrine Lemos e Regina Costa, Pedagogas e Especialistas na área da educação com experiência comprovada.

O espaço vai ofertar reforço escolar para os alunos da educação infantil e fundamental do 1º ao 6º ano, funcionando no turno vespertino (tarde). As matrículas já estão abertas e os interessados corram e reservem suas vagas porque são limitadas.

O endereço do Ideal Reforço Escolar é na Avenida Getúlio Vargas, n.º 464, em frente à Santa Casa de Misericórdia de Penedo.

Por se tratar de um empreendimento inovador na cidade, as professoras Fabrine Lemos e Regina Costa, responsáveis pelo espaço, estão caprichando para deixar os alunos e os pais satisfeitos.

Entre em contato e reserve sua vaga através dos telefones: (82) 9 9694-5024 (Fabrine) ou (82) 9 9993-2302 (Regina).

Facebook: https://www.facebook.com/idealreforcoescolar/

Instagram: https://www.instagram.com/idealreforcoescolar/?hl=pt-br

por Redação