Penedo: Professoras do ensino infantil participam de Formação Continuada

Professoras da educação infantil do município participaram na tarde dessa sexta-feira (28) de um treinamento da Formação Continuada de Professores, programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação. A aula foi proferida pela Pedagoga do Ensino Infantil e Especialista em Psicopedagogia Claudene Barros Faria Silva. Profissionais de todas as creches do município estiveram presentes, com o objetivo de aperfeiçoar e adquirir novas habilidades para serem aplicadas em sala de aula.

Estiveram presentes professoras das EMEI- Escolas Municipais de Educação Infantil: Menino Jesus, Rosete Andrade, Enilma Bulhões, Vovô Judite e Lucia Nogueira Moreira, sendo abordados temas importantes para o ensino e aprendizagem desses alunos com foco também no desenvolvimentos das crianças de forma geral.

A Pedagoga Claudene Barros Faria Silva explicou para as professoras que participaram do treinamento, que é necessário a realização de diversas pesquisas para descobrirem as melhores técnicas de ensino e aprendizagem a serem utilizadas em cada situação, avaliando assim as práticas mais funcionais.

Uma das táticas a serem utilizadas, pode ser a formulação de perguntas que a façam despertar as suas potencialidades, como o nome de seus familiares. No caso das creches oferecem espaço para fazerem atividades fora da sala de aula, essas podem propiciar mais interação com o mundo. Pode-se também estimula-las a calçar os próprios sapatos ou trocarem de roupas sozinhas.

“Na educação infantil trabalhamos diversos eixos de numerosas formas e cabe aos professores usar as ferramentas corretas para serem aplicadas na sala de aula, na qual necessitam de dinamismo para fugir da monotonia, aplicando táticas de educação musical, jogos e também explorando o espaço das escolas fora da sala de aula”, salientou

Também foram abordados os eixos norteadores do ensino infantil , necessitando de afetividades por parte desses profissionais. “ É preciso, olhar e compromisso para com a criança nas idades iniciais, também por parte dos professores da educação infantil”, enfatizou.

As professoras participantes realizaram uma dinâmica em grupo, onde experimentaram os brinquedos que são utilizados para as diversas atividades da creche e que foram entregues pela Secretaria Municipal de Educação, em toda rede municipal. Tal atividade teve o proposito de mostrar na prática, como essas atividades devem funcionar no dia-dias das salas de aula oferecendo assim aos alunos novas possibilidades, tornado as aulas mais dinâmicas e interativas.

A próxima Etapa da Formação Continuada de Professores ocorrerá no dia 10 de Agosto no Auditório do Sindspem.

