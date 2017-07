Governo abre editais de concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros

O Governo de Alagoas, de acordo com anunciado anteriormente, divulgou nesta segunda-feira (31) os editais para os concursos da Polícia Militar de Alagoas (PM/AL) e Corpo de Bombeiros (CBM/AL). A publicação do edital está no Diário Oficial do Estado (DOE/AL).

Segundo os editais do certame, são mil vagas para o cargo de soldado combatente da PM, 10 vagas para o cargo de oficial combatente do CBM/AL e 140 vagas para o cargo de soldado combatente do CBMAL. Os concursos serão regidos pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), com auxílio da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), da PM/AL e CBM/AL.

“Todo o processo de realização dos concursos foi feito baseado, sobretudo, na transparência. O Governo de Alagoas se sobressai em realizar um certame deste tamanho e, sem dúvidas, esse é um grande passo para melhorar a segurança dos alagoanos. Toda a equipe da Seplag, assim como de todos que compõem o Executivo, está de parabéns pelo trabalho realizado”, explica o secretário titular da Seplag, Fabrício Marques Santos.

Inscrições

O período de inscrições para os concursos começa nesta terça-feira (1) e prossegue até o dia 30 de agosto de 2017. O procedimento deverá ser feito somente via internet. A Secretaria do Planejamento disponibilizará em sua sede ponto de acesso para os candidatos que não possuem acesso à internet. Conforme divulgado, a taxa de inscrição é de R$ 95,00.

Provas

Os concursos serão realizados utilizando o método Cespe de seleção, compreendendo as seguintes etapas: provas objetivas, de caráter eliminatório e classicatório; avaliação médica das condições de saúde física e mental, de caráter eliminatório; teste de aptidão física, de caráter eliminatório; e comprovação documental e investigação social, também de caráter eliminatório.

Para a PM, o concurso vai contar com prova objetiva (50 questões de conhecimentos básicos e 70 específicas). As provas ocorrem no dia 29 de outubro, em Maceió e Arapiraca.

Já para o Corpo de Bombeiros, o certame terá 50 questões de conhecimento básico e 50 de conhecimento específico. As provas acontecem no dia 28 de outubro (oficial) e 29 de outubro (soldado).

Além de todos os requisitos para a realização da inscrição nos certames, os editais publicados também possuem informações sobre remuneração, jornada de trabalho e lotação.

Fonte: Agência Alagoas