Acusado de agredir e estuprar surdas é preso pela polícia

O acusado de agredir e cometer abusos contra duas jovens surdas foi preso, na manhã desta terça-feira (1), em Maceió. Após investigações, a Polícia Civil capturou Lucian Guedes Ferreira, que também é surdo e seria companheiro de uma das vítimas.

A Delegacia da Mulher estava investigando o caso das duas mulheres surdas que foram agredidas e tiveram vídeos divulgados nas redes sociais. Segundo a polícia, as vítimas foram identificadas como Maristela Fideli, de 31 anos e Iane Arrais, 24 anos. Elas prestaram depoimento na delegacia na última quinta-feira (27) e contaram detalhes das agressões.

Em um dos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o suspeito ameaçando e cortando o cabelo de umas das vítimas com uma faca. Segundo a polícia, as mulheres eram obrigadas a filmar as agressões.



Fonte: CadaMinuto