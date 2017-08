Braskem abre mais de 300 vagas de estágio

A Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, abre inscrições hoje para seus programas de estágio universitário e técnico. Serão selecionados mais de 300 jovens para atuar em diversas áreas, nas unidades da empresa nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Alagoas. Os interessados devem se cadastrar no site www.jovensbraskem.com.br até 31 de agosto. Além de bolsa-auxílio compatível com o mercado, a empresa também oferece transporte, alimentação, assistência médica e seguro de vida.

A companhia está em busca de estudantes quem enxerguem no estágio uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento por meio da vivência prática dos conhecimentos apresentados pelas instituições de ensino. Os interessados também devem ter vontade de assumir desafios e serem inovadores. “Buscamos jovens que se conectem com o nosso propósito que é melhorar a vida das pessoas criando as soluções sustentáveis através da química e do plástico”, destaca Camila Dantas, diretora de Desenvolvimento na Braskem.

Programa de Estágio Universitário

Estão abertas 201 vagas para estudantes de penúltimo e último ano de formação universitária. O programa de formação de estagiários da empresa contempla ensino presencial e à distância no “Mundo Braskem”, plataforma interna de capacitação da companhia, e apoia o processo de autoconhecimento desse jovem profissional, que também terá um “líder educador” para acompanhar sua evolução por meio do PDE (Plano de Desenvolvimento de Estágio).

– Formação: engenharia, administração, economia, psicologia, ciências contábeis, química, publicidade, sistemas da informação, comunicação social (jornalismo, marketing, publicidade e relações públicas), biotecnologia, relações internacionais, direito e outros.

– Duração: de um a dois anos.

– Prazo para inscrição: até 31 de agosto.

– Inscrições: www.jovensbraskem.com.br.

Programa de Estágio Técnico

Para o estágio técnico, estão abertas 110 vagas para estudantes com mais de 18 anos que já tenham concluído o primeiro semestre do respectivo curso.

– Formação técnica: química, eletrotécnica, mecânica, automação industrial, eletrônica, petroquímica elétrica e elétrica com ênfase em instrumentação, eletromecânica, manutenção mecânica, instrumentação, automação, inspeção de equipamentos, polímeros/plásticos, inspeção de equipamentos, robótica, mecatrônica, mecânica/civil, edificações, eletroeletrônica e segurança do trabalho.

– Duração: um ano.

– Prazo para inscrição: até 31 de agosto.

– Inscrições: www.jovensbraskem.com.br.

Sobre a Braskem

A Braskem é a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, com volume anual superior a 20 milhões de toneladas, incluindo a produção de outros produtos químicos e petroquímicos básicos, e com faturamento anual de R$ 55 bilhões. Com o propósito de melhorar a vida das pessoas, criando as soluções sustentáveis da química e do plástico, a Braskem exporta para Clientes em aproximadamente 100 países, conta com cerca de 8 mil integrantes e opera 41 unidades industriais, localizadas no Brasil, EUA, Alemanha e México, esta última em parceria com a mexicana Idesa.

Fonte: Assessoria

Fonte: Agência Alagoas