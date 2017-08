Dez municípios alagoanos não registram homicídio no primeiro semestre

A Segurança Pública de Alagoas dá passos importantes no combate à criminalidade e à redução de homicídios. A prova disso é a marca de dez municípios alagoanos que não registraram no primeiro semestre de 2017 nenhum homicídio. Outras 10 cidades apresentaram uma redução significativa no número de mortes registradas.

Segundo dados do Núcleo de Estatística e Análise Criminal (NEAC), da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) referentes aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no Estado, os municípios de Belo Monte, Palestina, Pariconha, Senador Rui Palmeira, Pindoba, Carneiros, Batalha, Maravilha, Santa Luzia do Norte e Poço das Trincheiras compõem o ranking dos municípios que não registraram sequer um homicídio em 2017. Para se ter ideia, em Palestina e Belo Monte os últimos crimes registrados ocorreram em 2014.

O município de Belo Monte, por exemplo, tem dados muito relevantes. Entre os anos de 2012 e 2017, só foram registrados dois homicídios no ano de 2014.

Já quando comparamos os dados registrados no primeiro semestre de 2017 com os números do mesmo período de 2016 constata-se que 10 municípios conseguiram reduzir de forma significativa o número de homicídios. Os municípios de Igaci, Paripueira, Olho D’ Água do Casado, Quebrangulo, Coité do Nóia, Olho D’Água Grande e Paulo Jacinto registraram apenas um homicídio no primeiro semestre de 2017. Igaci foi o município que mais reduziu o índice de crimes violentos letais, caindo de oito crimes em 2016 para apenas um em 2017, um percentual de 87,5% de redução.

O secretário da Segurança Pública de Alagoas, Lima Júnior, destacou que o expressivo resultado é fruto do trabalho integrado que vem sendo desempenhado pelas forças policiais de Alagoas. Ele também ressaltou que a população tem desempenhado um papel fundamental através das denúncias pelo 181 do Disque-Denúncia.

“Quero parabenizar a todos que compõem a Segurança Pública e contribuem para este resultado. Isso mostra que o trabalho realizado vem sendo forte, técnico e com foco na redução da violência. O governador Renan Filho tem dado um apoio fundamental para que a Segurança Pública desempenhe este trabalho”, disse.

Fonte: Agência Alagoas