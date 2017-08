Intensa troca de tiros resulta na morte de três suspeitos de tráfico em Teotônio Vilela

Uma intensa troca de tiros ocorrida na noite da segunda-feira (31), na cidade de Teotônio Vilela, resultou na morte de três homens suspeitos de tráfico de drogas. Os suspeitos ainda não foram identificados. Dois morreram no local, um foi socorrido, mas entrou em óbito a caminho da unidade de saúde.

Policiais do Pelotão de Operações Especiais (Pelopes) de Arapiraca faziam rondas de rotina pela cidade de Teotônio Vilela, quando foram alertados por moradores sobre uma residência que funcionaria como ‘boca de fumo’.

Os PMs se deslocaram até o endereço da denúncia, mas ao avistar a viatura o bando teria se dispersado pulando o muros de vizinhos. Alguns integrantes do bando teriam atirado contra a polícia, dando início a uma intensa troca de tiros. No revide, os policiais acertaram três suspeitos. Dois deles entraram em óbito na cena do crime, um terceiro chegou a ser socorrido para a Unidade de Emergência do Agreste, mas faleceu no caminho para o hospital.

Os mortos foram identificados como Thales, Jadson e Victor. Outros dois suspeitos que não tiveram as identidades reveladas acabaram presos.

Uma pequena quantidade de maconha, uma balança de precisão e dois revólveres municiados foram apreendidos pela PM que contou com o apoio da Guarda Municipal de Teotônio Vilela.

Fonte: AL24horas