Mais de 80 pessoas sofrem golpe de estelionatário que fingiu ser empresário em Delmiro Gouveia

Mais de 80 pessoas foram vítimas de uma falsa promessa de emprego em Delmiro Gouveia, Sertão de Alagoas. Algumas das vítimas tem procurarado a Delegacia Regional de Delmiro Gouveia (1ª DRP) para registrar B.O, onde os mesmos relatam que foram enganados pelo estelionatário que fingiu ser empresário com a falsa promessa de emprego na cidade de Feira de Santana – BA.

Segundo as vítimas, um homem identificado como Junior, teria prometido emprego e que levaria os mesmo para trabalhar na cidade baiana, mas antes teria de fazer alguns exames e que eles teriam de pagar uma quantia de R$ 100,00 reais.

De acordo com as vítimas, ao chegar na clinica indicado pelo suposto estelionatário, eles foram informados que não havia nada marcado e que não o conheciam. As vítimas são da zona rural e urbana da cidade de Delmiro Gouveia, segundo informações, há também vítimas do município de Água Branca. A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: CadaMinuto