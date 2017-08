Retificação de dados do Censo Escolar está prevista para segunda quinzena de agosto

O prazo para as escolas públicas e privadas de todo o país informarem os dados referente à matrícula inicial 2017 encerrou nesta segunda-feira (31). Mas a retificação de dados do Censo Escolar estará disponível para o início da segunda quinzena de agosto, segundo a supervisão de estatística e avaliação do sistema educacional da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

De acordo com o supervisor e responsável pelo Censo em Alagoas, Ademir Oliveira, a atualização dos dados nos prazos será de fundamental importância.

“Em 15 dias será aberto o sistema Educacenso, pelo período de 30 dias, para retificação, para que todas escolas possam realizar o fechamento desta primeira etapa, após conferir todas as informações declaradas. Salientamos a importância da obrigação de todas as unidades, públicas ou privadas, de prestarem a declaração. Vale lembrar, no caso das escolas públicas, que os programas, como transporte e merenda, são transferidos de acordo com os dados declarados no Censo Escolar”, ressalta Ademir.

Nesta primeira etapa, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) Anísio Teixeira, responsável pela coleta e avaliação dos dados, recebe das escolas as informações sobre o estabelecimento de ensino, turmas, alunos e profissionais.

O supervisor explica que mesmo não declarando todas informações naquele momento inicial, as escolas terão a oportunidade de fazê-lo neste mês, com a retificação.

“Nesta fase o importante não seria fechar todas as informações das escolas, mas ter os dados principais informados, com atenção em especial para as etapas avaliadas no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que neste ano avalia os 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, e 3º série do Ensino Médio. Alguns municípios e escolas nos ligaram com preocupações, mas pedimos tranquilidade, pois os dados são considerados, tanto em escolas abertas, quantos fechadas”, explica Ademir.

O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e o mais importante levantamento estatístico educacional brasileiro nessa área.

Fonte: Agência Alagoas