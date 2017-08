TRT determina a circulação de 50% da frota de ônibus em Maceió

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT/AL) determinou que se a greve continuar, pelo menos 50% da frota do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Alagoas (Sinttro-AL) funcione em horários de pico em Maceió. A categoria tinha decidido, na manhã desta terça-feira (01), que apenas 30% dos coletivos iam circular.

De acordo com a assessoria de comunicação do Sinttro, o TRT pediu que nos horários de baixa demanda, 30% dos ônibus funcionem. A assessoria comunicou que como a audiência ainda está em andamento, não há um posicionamento oficial sobre a greve e nem o percentual.

Segundo o presidente do TRT, Pedro Inácio, ainda não estão esgotadas as possibilidades para o acordo e ressaltou que a greve afeta a população. “O Tribunal não vai definir qual será o reajuste, mas preciso deliberar de imediato como fica a prestação de serviços para a população”.

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado de Alagoas (Sinttro/AL) rejeitou a proposta do presidente do TRT, desembargador Pedro Inácio da Silva, com relação ao reajuste de 4,5% nos salários e no ticket alimentação. Segundo a categoria, nesta quarta-feira (02) apenas 30% dos ônibus vão circular.

Durante a assembleia realizada na garagem da empresa São Francisco, na parte alta de Maceió, nesta terça-feira (01), motoristas e cobradores votaram por unanimidade contra a proposta do presidente do TRT.

Segundo o presidente da categoria, Écio Ângelo, os rodoviários decidiram que não aceitam menos que 6% do reajuste no salário e 8% no ticket refeição.

Fonte: CadaMinuto