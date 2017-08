Homem é preso com cocaína avaliada em R$ 30 mil

Um homem foi preso em flagrante, na tarde desta terça-feira (01), no bairro Cidade Universitária, portando 1,5 kg de cocaína. Rosival Porfírio dos Santos, de 43 anos estava em um veículo Corola prata com a droga avaliada em R$ 30 mil.

A prisão foi realizada em uma ação integrada que contou com a participação de policiais militares do Batalhão de Guardas (BPGD) e policiais civis, após um trabalho de investigação da Divisão Especial de Investigações e Capturas (Deic) em conjunto com o Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas (Gecoc).

Rosival Porfírio estava em um Corola prata, de placa QKS 7297, sem queixa de roubo, quando se preparava para entregar a droga no estacionamento de um atacadista localizado na parte alta de Maceió.

As investigações da Deic e do Gecoc duraram uma semana e resultaram na prisão em flagrante do suspeito. Com ele, os policiais ainda encontraram uma carteira de identificação de agente penitenciário, que a polícia ainda não sabe se é falsa.

As equipes também realizaram buscas na residência de Rosival e apreenderam uma pistola e algemas, além de R$ 1.700,00 em espécie.

Os materiais e o suspeito foram encaminhados para a sede da Deic, no bairro da Santa Amélia.

*com Ascom SSP/AL