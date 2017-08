Mais três pessoas são presas transportando drogas de Sergipe para Alagoas

Três pessoas foram presas na tarde desta quarta-feira (02), acusadas de transportarem drogas de Sergipe para Alagoas. Essa é a segunda operação deflagrada em menos de 15 dias pela polícia. Com os criminosos foram apreendidos 24 kg de drogas. Entre os presos está o responsável por enviar drogas do estado vizinho para abastecer organizações criminosas em Alagoas.

De acordo com a assessoria da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), essa ação é um desdobramento da Operação Dejavu, que ocorreu no dia 22 de julho e apreendeu na rodovia BR-101, no município de Junqueiro, 40 kg de drogas vindos do estado de Sergipe.

As investigações foram realizadas pela DRN em parceria com o CPC e tiveram importante apoio do Denarc de Sergipe. Ontem, as equipes prenderam no município de Neópolis, Gonçalo Bezerra da Silva Júnior, de 28 anos, considerado o responsável por abastecer algumas organizações criminosas e articular a vinda da droga para Alagoas.

Também foram presos Otaviano Gutemberg Fernandes e Silva, de 36 anos, e Manoel Bezerra da Silva Júnior, de 19 anos. Eles foram presos em um veículo Gol prata quando se preparavam para transportar 23 kg de maconha. Eles atuavam como mulas, transportando a droga.

Na residência de Gonçalo, os policiais apreenderam 1 quilo de cocaína e um revólver calibre 38. Segundo o delegado Gustavo Henrique, todos já possuem passagem pela polícia. Gonçalo possui passagem pela polícia por tráfico de drogas em Sergipe, Otaviano já foi preso por organização criminosa e Manoel por tráfico.

O secretário da SSP, Lima Júnior, destacou o importante apoio do Denarc/SE, que atuou dando suporte operacional para o sucesso da operação.

“O trabalho desempenhado de forma integrada pela Segurança Pública conseguiu prender o responsável pelo envio de drogas oriundas de Sergipe para Alagoas e dessa forma combater o tráfico de drogas interestadual”, afirmou.

Segundo a SSP essa foi uma operação conjunta entre a Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DRN), o Comando de Policiamento da Capital (CPC), Batalhão de Operações Especiais (Bope) e o Departamento de Narcóticos de Sergipe (Denarc).

*Com Ascom/SSP