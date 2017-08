Comunidade católica de Penedo recebe totalmente restaurado o Convento Santa Maria dos Anjos

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) concluiu a obra de restauro e adequação do Complexo Conventual Santa Maria dos Anjos. E em solenidade ocorrida na noite desta quinta-feira (03), foi oficialmente entregue à comunidade católica de Penedo.

Foram investidos mais de R$ 10 milhões na restauração de pinturas artísticas, desenhos, azulejos, montagem e desmontagem do altar-mor e forro. Além da transformação da clausura em hospedagem para turistas, com 14 leitos, elevador para portadores de necessidades especiais e idosos, auditório de reuniões e estacionamento rotativo para 50 veículos.

“Muito bom estar aqui mais uma vez. Mais um monumento que entregamos ao povo de Penedo. Além da restauração artística, também buscamos a sustentabilidade ao dotar o complexo de leitos para hospedar turistas, preservando a sua religiosidade. Estamos trabalhando pelo resgate e pela pujança de Penedo. Em breve, estaremos de volta para mais inaugurações”, comemorou o superintendente do IPHAN em Alagoas, Mário Aluísio.

Frei Antônio, guardião do Complexo Conventual Santa Maria dos Anjos, agradeceu em nome da Ordem Terceira de São Francisco, a preservação do patrimônio. “Não há verdade que dispense um discurso. Quem busca salvaguardar a memória de uma nação, contribui com a sua existência. Devemos nos mobilizar e conhecer nossa história, a história do nosso patrimônio. Agradeço aos que aqui estão e contribuíram para preservar este belo Convento”.

Em todas as inaugurações das obras de restauro e contempladas pelo PAC das Cidades Históricas, a presidente Nacional do IPHAN, Kátia Bogéa, esteve presente. “Preservar toda a obra Franciscana e Jesuíta é uma obrigação nossa. Somos loucos e apaixonados para tomar conta do rico patrimônio do Brasil. Sem cultura não somos Estado. Ontem foi dia de Nossa Senhora dos Anjos e que suas bênçãos recaiam sobre nós. Isso aqui é a alma da nossa história e um povo não existe sem história. Bem, peço que continuem protegendo este patrimônio do Brasil”, lembrou.

Recursos para a manutenção do complexo

Essa foi uma forma apontada pelo IPHAN para que o Complexo possa gerar ‘renda’ e ter sustentabilidade. Os recursos recebidos pela oferta dos serviços serão revertidos na manutenção do próprio. O Complexo Conventual conta com 14 leitos para turistas. Além de estacionamento rotativo para atender os hospedes, pessoas que frequentam o comércio e a cidade. O espaço também ganhou acessibilidade, com elevador para portadores de necessidades especiais e idosos.

Também presentes à solenidade, o senador Renan Calheiros (PMDB) e o coordenador do PAC das Cidades Históricas, Robson Almeida, foram lembrados pelo prefeito Marcius Beltrão (PDT), que fez questão de agradecer as parcerias. “Nossa cidade é um canteiro de obras, graças ao PAC das Cidades Históricas. Agradeço ao coordenador do PAC Robson Almeida e ao senador Renan Calheiros. Estamos recebendo o nosso Convento totalmente restaurado. Este é o monumento mais belo de Penedo e um dos mais belos do Brasil. Hoje agradecemos a presença dos Franciscanos em Penedo. Parabéns e obrigado aos que contribuíram para que chegássemos neste dia, depois de exatos cinco anos de muito trabalho”, concluiu o prefeito de Penedo.

Convento e Igreja Santa Maria dos Anjos

Fundado em 1661, atendeu aos pedidos dos habitantes da vila. O novo convento começou a ser construído em 1682 e as obras se prolongaram até 1694. No século XVIII, o Convento teve sua arquitetura bastante enriquecida. O interior possui talha do século XVIII, em estilo rococó, onde se conserva a tradição da talha barroca do norte de Portugal. E seu altar-mor é pintado com ouro em pó. O complexo é administrado pela Ordem Terceira de São Francisco.

