Defensoria pública abre concurso público para cargo de defensor

Os concurseiros de plantão terão mais uma oportunidade: a Defensoria Pública de Alagoas publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (4), o edital do concurso para defensor. O salário é de R$ 26.125,16 e o certame será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

As inscrições, que custam R$ 265, devem ser feitas no site www.cespe.unb.br/concursos/dpe_al_17_defensor, entre 10h do dia 7 de agosto de 2017 e 18h de 6 de setembro. Ao todo, serão 15 vagas, com jornada de 40 horas semanais. Os novos defensores serão lotados nas coordenadorias regionais do interior do Estado.

Para participar é necessário ser brasileiro ou português, ter diploma de conclusão de curso de graduação em Direito e no mínimo três anos de atividade jurídica. A seleção terá provas objetiva, discursivas e oral, todas de caráter eliminatório e classificatório. Além disso, também será feita inscrição definitiva e avaliação de títulos.

Entre as áreas cobradas, estão Direitos Administrativo, Civil, Constitucional, da Criança e do Adolescente, do Consumidor, Empresarial, Penal e Previdenciário, entre outros. O candidato também terá que elaborar uma peça processual e responder a duas questões dissertativas.

A prova objetiva terá a duração de cinco horas e será aplicada na data provável de 18 de novembro de 2017, no turno da tarde. Já as discursivas terão, cada uma, a duração de quatro horas, a serem aplicadas provavelmente no dia 19, no turno da manhã. Os locais e horários serão publicados em 31 de outubro.

Serão convocados para a realização da prova oral todos os candidatos aprovados nas provas discursivas, respeitados os empates na última colocação. Na avaliação, serão considerados o domínio do conhecimento, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e o uso correto do vernáculo.

A nota final no concurso será a média aritmética das notas finais obtidas em todos os exames. Em caso de empate, terá preferência quem tiver maior idade, obtiver maior nota final nas provas e tiver exercido a função de jurado. O edital completo pode ser conferido no endereço www.imprensaoficialal.com.br/wp-content/uploads/2017/08/diario_oficial_2017-08-04_completo.pdf.

