Detran irá intensificar controle e fiscalização de transporte escolar em Alagoas

O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL), Antônio Carlos Gouveia, recebeu na quinta-feira (3), a visita de representantes do Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas (Focco/AL), que fizeram a entrega oficial do projeto que visa intensificar o controle e fiscalização do transporte escolar no Estado.

A proposta elaborada por integrantes da Controladoria Geral da União (CGU) e Ministério Público Estadual (MPE) conta com o apoio do Detran/AL no levantamento de todos os veículos que circulam em Alagoas, a condição de uso do transporte e a documentação dos condutores.

Na oportunidade, o promotor de Justiça e coordenador do Focco, José Carlos Castro, ressaltou que o fórum entende a necessidade de ter uma regulamentação para o transporte escolar em Alagoas, em razão de uma série de deficiências que já foram detectadas em ações de fiscalização no Estado.

“Contando com essa compreensão do Detran/AL e do Conselho Estadual de Trânsito, nós apresentamos uma proposta para que haja essa regulamentação de maneira que tenhamos um serviço de qualidade e também um controle em relação à contratação desses veículos que nem sempre estão atendendo o que prevê o código de trânsito brasileiro, causando insegurança e um mal serviço para nossas crianças e adolescentes”, salientou o promotor.

O Detran de Alagoas tem se mantido firme promovendo a integração com todos os órgãos de fiscalização e controle buscando de forma efetiva inibir os desvios de conduta, visando sempre o contexto de salvar vidas reduzindo o índice de acidentes e tornando o trânsito um ambiente mais seguro e humano.

“Precisamos criar esse ambiente de cumplicidade com bons propósitos. Essa reunião tem um significado muito importante e ela não vai só ajudar para que os órgãos de controle e fiscalização passem ter um gerenciamento sobre a procedência e a operacionalidade desses transportes. O Detran/AL também irá promover um curso de reciclagem para os condutores desse tipo de veículo, que será ministrado pela nossa equipe de educação para o trânsito”, destacou o presidente da autarquia, Antônio Gouveia.

Fonte: Agência Alagoas