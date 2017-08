Estudantes de Alagoas terão bonificação para ingresso na Uncisal

Uma resolução aprovada pelo Conselho Superior Universitário da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal), em julho deste ano, vai conceder uma bonificação aos alunos de escolas públicas e privadas do estado, ofertando, assim, maior oportunidade de ingresso na instituição de ensino.

A medida, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa quinta-feira (3), leva em conta – como critério de inclusão – o acréscimo de 20% na nota final do candidato que cursou os quatro anos do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano) e os três anos do ensino médio (do 1º ao 3º ano) em qualquer escola de Alagoas.

“Esta é uma bonificação para alunos que estudaram em Alagoas. O candidato faz o vestibular, os vinte por cento são acrescidos em sua média final e ele segue para disputar a vaga na classificação geral. O nosso objetivo é trazer condições para que este público seja inserido, cada vez mais, no ensino superior. Como os recursos da universidade vêm do povo alagoano, nossa dedicação é com todos. É um olhar voltado à realidade de Alagoas, que detém um Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica] baixo e precisa de mais atenção”, salientou a reitora.

ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS

Rosangela comentou, ainda, que permanece a inclusão de alunos da rede pública nos 50% das vagas do vestibular. Os candidatos também devem ter cursado os quatro anos do ensino fundamental e os três anos do ensino médio em escolas públicas de Alagoas.

De acordo com a publicação, a presidência do Conselho toma por base, em primeiro lugar, um dos objetivos da Constituição Federal (CF) de 88, que é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.

O conselho leva em conta, também, o artigo 208 da CF, no qual “consta que a garantia do acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, é um dos deveres do Estado com a Educação”.

A medida ainda destaca a importância da Uncisal no processo de desenvolvimento do Estado de Alagoas, através da formação e qualificação de sua população na área da saúde; o fato de o IDEB de Alagoas ser um dos mais baixos do país; e a necessidade de oportunizar o acesso ao ensino superior aos alunos de menor condição socioeconômica do estado.

A decisão foi deliberada no pleno do Conselho, durante sessão extraordinária realizada em 13 de julho deste ano. A publicação é assinada pela presidente do Consu, Rozangela Wyszormirska.

