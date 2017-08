Neymar chega ao PSG, quer jogar sábado e se defende: “Não fiz nada de errado”

Neymar Jr falou pela primeira vez como jogador do Paris Saint-Germain. Diretamente da capital francesa e ao lado Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube, o brasileiro se apresentou ao mundo como a transação mais cara da história do futebol. Durante a coletiva, comentou sobre o motivo de saída do Barcelona e ainda se defendeu ao ser questionado por ter deixado o clube pela porta dos fundos.

Com a família na primeira fileira, ao entrar na sala de imprensa Neymar fez questão de cumprimentar seus amigos de infância que acompanhavam a coletiva. “Com ele, nosso projeto fica mais forte. Com ele, o Campeonato Francês fica ainda melhor. Vamos escrever a grande história do PSG. Obrigado, Neymar. Por vir ao PSG”, disse Al-Khelaifi.

“Muito feliz. Feliz por tudo, pelo novo desafio. Feliz pelo Paris, que é um grande clube. É uma cidade maravilhosa. Me faltam palavras para descrever o momento. Estou empolgado para treinar com meus companheiros, jogar e conquistar os títulos que o clube merece”, disse Neymar.

Protagonismo

Um dos principais rumores da saída de Neymar do Barcelona era a questão de estar à sombra de Lionel Messi. Apesar da boa campanha que vinha fazendo, no clube catalão o brasileiro poderia não ter o protagonismo que queria. Além disso, jogar em outra equipe poderia fazer com que aumentassem as chances de receber o prêmio de Melhor Jogador do Mundo.

“A questão do protagonismo não influenciou nada. Eu vim para buscar um desafio diferente. Não estava incomodado no Barcelona. Protagonismo é algo relativo e nunca busquei isso. Vim buscar algo novo, títulos, o que a torcida merece. Sou movido a desafios e por isso estou aqui”, disse o jogador. “Deus faz as coisas no caminho certo e no momento certo. Ele colocou no meu coração que tinha que ser agora. Aumentaram os desafios, estou louco para começar a treinar, jogar e ser muito feliz aqui”.

“Um dos motivos que me fizeram ir ao Barcelona foi o Messi. Ídolo no futebol , melhor do mundo. Não tive nenhuma pressão, só na primeira semana quando estava treinando com meus ídolos. Mas eles me deixaram tranquilo. Todo jogador quer isso. Agradeço muito ao Leo, que me acolheu muito. Aprendi muito com ele”, disse.

Saída do Barça

“Tomei a decisão faz pouco tempo, foi há dois dias. O primeiro a saber foi o treinador do Barcelona (Ernesto Valverde). Apesar de termos trabalhado pouco, tenho muito respeito por ele. Foi muito difícil, mas sei que Deus tem algo preparado para mim”, disse.

“Foi uma das decisões mais difíceis na minha vida. Estava bem adaptado em uma cidade, o Barcelona é um clube grande. Tenho amigos no clube, jogadores fantásticos. Foi momento de tensão, deixei amigos ali, mas fiquei feliz com isso. Futebol passa rápido, nossa vida passa rápido. Agradeço o carinho dos jogadores do Barcelona, me acolheram quando vim do Brasil. Senti que era o momento de partir, de novos desafios. Falei com os brasileiros daqui, estão empolgados e felizes”.

“Não é um decisão fácil, pensei muito, em muitas coisas. Muita gente pedia para que eu falasse alguma coisa. É muito complicado falar de uma coisa da qual não tinha certeza, que não tinha 100%. A partir do momento que decidi, tinha 100%, foi o que meu coração pediu. Pedi a Deus todos os dias para que me desse uma direção”, falou o brasileiro. “Fiz uma história feliz, ganhei muitos títulos, fiz muitos gols. Claro que não dá para deixar todo mundo feliz. É algo de torcedor, de paixão. só tenho a agradecer o carinho que tiveram por mim”.

Traição

“Não fiz nada de errado , é difícil responder essa pergunta. Fico triste se alguém está pensando dessa forma. Não faltei com respeito com ninguém, não somos robôs para ficarmos obrigados. Estava no meu direito, sou muito agradecido por todos os barcelonistas. Fico triste de todos que pensam dessa forma”.

Dinheiro

Ao ser questionado sobre a questão financeira ter influenciado sua escolha, Neymar afirmou: “O que tenho para dizer para essas pessoas, é que não sabem nada da minha vida. Dinheiro nunca foi a primeira coisa que pensei. Eu sempre penso em primeiro lugar na felicidade da minha família. Só tenho a lamentar pelas pessoas que pensam dessa forma”.

