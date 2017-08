Penedo ganha a primeira Marina Pública e Escola Náutica do Baixo São Francisco

Penedo entra agora na rota do turismo náutico e da pesca esportiva, com a inauguração da primeira Marina Pública e Escola Náutica do Baixo São Francisco. A solenidade ocorreu nesta sexta-feira (04), no bairro Santo Antônio, primeiro núcleo de povoação da cidade.

“Os galpões da antiga fábrica de sabão foram restaurados com o propósito de explorar o turismo recreativo. Vamos utilizar para esse fim. Queremos elevar o potencial econômico de Penedo, com mais uma vertente. O Município é um grande parceiro do IPHAN e os resultados são visíveis. A cidade está ganhando destaque entre as demais com a quantidade de obras. Além da preservação do seu patrimônio”, observou o superintendente estadual do IPHAN, Mário Aluísio.

Este é o quarto projeto do Programa de Aceleração do Crescimento das Cidades Históricas inaugurado durante a administração Marcius Beltrão (PDT) e Ronaldo Lopes (PMDB). A Prefeitura de Penedo apresentou 12 projetos e conseguiu aprovar nove, ainda no ano de 2013.

“Tenho muito orgulho deste momento. O IPHAN está deixando um legado em Penedo. O que estamos presenciando aqui nos diz tudo. Só tenho que agradecer aos que contribuíram com este momento, do operário, ao arquiteto que concebeu a obra. Hoje Penedo avança. Obrigado e que Deus abençoe nossos caminhos”, disse Marcius Beltrão.

A próxima inauguração será a entrega do Theatro Sete de Setembro, projeto contemplado pelo PAC das Cidades Históricas. A data da festa será no dia 15 de setembro. A Prefeitura está preparando uma vasta programação cultural, para as duas semanas em que a primeira casa de espetáculos de Alagoas completa 132 anos. E a presidente Nacional do IPHAN, Kátia Bogéa, confirmou presença.

“Eu me sinto tocada com tudo que vem acontecendo em Penedo. Todos que aqui estão são apaixonados pela cidade, percebemos pelas atitudes. Saibam que podem contar sempre com a gente e vamos trabalhar muito pela sustentabilidade de Penedo e do seu rico patrimônio. Com isso, melhorar a economia da cidade, preservando o passando para alcançar um futuro melhor. E no próximo mês, retornaremos à Penedo para mais uma reinauguração, a do secular Theatro Sete de Setembro. Parabéns e muito obrigado”, encerrou.

PAC das Cidades Históricas

1 – Requalificação Urbanística do Largo de São Gonçalo (Projeto em execução);

2 – Teatro Sete de Setembro (Projeto em execução);

3 – Marina Pública (Inaugurado em agosto de 2017);

4 – Cine Penedo (Projeto em execução);

5 – Monte Pio dos Artistas (Inaugurado em junho de 2016);

6 – Círculo Operário (Inaugurado em setembro 2016);

7 – Biblioteca de Penedo (Inaugurado em setembro de 2016);

8 – Chalé dos Loureiros (Projeto em execução);

9 – Cais da Marina Pública (Projeto em execução);

– Total: R$ 20.887.000,00.

Por emenda do então deputado Renan Filho (PMDB);

1 – Transformação do Cine São Francisco em Centro de Convenções, para 1.100 lugares. Por comodato de 20 anos, o Município vai gerir o equipamento; Total: 4.957.830,25. (Projeto em execução);

Fonte: Assessoria