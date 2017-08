Prefeitura de Penedo sinalizará todo o Centro histórico

Em reunião envolvendo o Superientendente Municipal de Trânsito de Penedo Ricardo Araújo e o Engenheiro do Detran Lucas Rossato, junto com a equipe da Superintendência Municipal de Trânsito (SMTT), foram decididos as questões técnicas, para dar continuidade ao projeto de sinalização de todo o centro histórico do município.

De acordo com o Coordenador de Trânsito Jânio Souza, o projeto que está em andamento encontra-se em fase final e após a conclusão do mesmo, as ruas contempladas começarão a ser sinalizadas.

As ruas a serem sinalizadas nessa etapa seguirão da Praça Jacome Calheiros até a Praça de Santa Cruz, contemplando toda orla ribeirinha, entre outras.

O projeto de sinalização que está sendo concluído, inclui um mapa com toda área a ser sinalizada.

Fonte: Assessoria