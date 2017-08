Projeto “Folguedos Brincantes: Lendas vivas” é apresentado na Casa de Aposentadoria

A casa da Amizade de Penedo em Parceria com a Distribuidora Alagoana de Gás Natural (Algás) e a Prefeitura de Penedo realizou na Casa de Aposentadoria na noite dessa quarta-feira (2), o Sarau Poético “Folguedos Brincantes: Lendas Vivas”, que recentemente foi à vencedora do edital Algás Social 2016-2017.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre essas o Vice Prefeito Ronaldo Lopes e o Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras Valmir Lessa, o secretario de Desenvolvimento Econômico Pedro Soares, o juiz Claudemiro Avelino, entre outros .

Durante o sarau ocorreu à apresentação do guerreiro treme-terra da mestra Chica, junto com alunos da Escola Gabino Besouro, que fazem parte do projeto e ensaiaram durante meses para participar da apresentação. Além disso também aprenderam a bordar , através do curso de bordado oferecido pela Associação de Inclusão Social Bordadeiras de Penedo (Aisbope), exibindo como resultado uma toalha bordada em homenagem ao projeto.

De acordo com a Presidente da Casa da Amizade, Francisca Lessa, o projeto tem como objetivo incentivar a preservação dos folgedos tradicionais em Penedo: Pastoril, guerreiro, coco de roda, marujada entre outras.

“Os folguedos são parte integrante da cultura penedense e encontrava-se ameaçado de extinção, após o falecimentos dos antigos mestres e guerreiros, tais manifestações também possuem grande representatividade dentro da cultura alagoana,” afirmou

A Casa da Amizade de Penedo, entidade que tem como objetivo auxiliar instituições filantrópicas e de proteção à infância foi recentemente foi selecionada pela Distribuidora Alagoana de Gás Natural (Algás) para receber incentivos sociais e atua também para resgatar as manifestações culturais tradicionais, incentivando crianças e adolescentes ribeirinhas para dar continuidade aos grupos de pastoril, dança do coco, guerreiros e marujada.

Ao final do evento, todos os presentes ouviram Toninho Pescador, declamar uma poesia sobre o rio São Francisco, que fala de sua época de gloria e a situação atual.

