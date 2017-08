ÁUDIO: parceria entre empresa e o Sport Club Penedense chega ao fim

(Áudio do Programa Balanço Geral da AM São Francisco – sobre o fim da parceria do Penedense com a empresa SPORT BUSINESS BRAZIL)

A lua de mel entre a empresa de promoções de vendas, exposições e festas, SPORT BUSINESS BRAZIL, fundada em 22 de Junho de 2017, e o Sport Club Penedense chegou ao fim nesta sexta-feira, 04. Em conversa com nossa reportagem, OparaNews, o presidente do clube ribeirinho, Valdemir Santos, confirmou que a parceria estava desfeita.

Os reais motivos da não concretização da parceria foi o contrato apresentado pela empresa. No primeiro contrato, existia algumas cláusulas onde dizia que a renda dos jogos, as vendagens de camisas, sócio torcedor e outros, a divisão do lucro seria de 50% para cada. Outro ponto discordado foi a criação de diretorias com os custos sendo arcados pelo clube. O estopim mesmo para a desistência da parceria foi a multa em caso de desistência de ambas as partes, que seria no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Já no segundo contrato apresentado, como forma de contra proposta, o presidente logo identificou que a multa em caso de ruptura do contrato subiu para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Com isso, tanto o presidente do clube, Valdemir e o conselheiro, Garapa, colocaram um ponto final nessa parceria.

Agora só resta para o Penedense tentar se reorganizar e foca na disputado do certame estadual da 2ª divisão. O clube estreia no dia 10 de Setembro contra o Desportiva Aliança, fora de casa.

por Redação