Adolescente é apreendido após atirar no portão da casa de PM

Um menor foi apreendido, na noite de sexta-feira (04), suspeito de disparar três tiros contra o portão da casa de um PM, em Arapiraca. O menor, de 16 anos, foi capturado após a PM localizar seu paradeiro, através de denúncias de populares.

De acordo com informações da PM, as guarnições da Força Tarefa, Rocam e Rádio Patrulha foram ao local dos tiros e realizaram rondas pela região, mas não localizaram nenhum suspeito. Posteriormente, testemunhas informaram que um suspeito havia sido visto no momento do crime e ele teria fugido em uma motocicleta, de cor preta.

A guarnição do Pelopes foi acionada e localizou a residência que o suspeito estava, localizada no Povoado Lagoa do Rancho, momento em que sua mãe entregou a arma, um revolver calibre 38 com duas munições, que foi utilizada pelo menor para cometer o crime.

O menor foi encaminhado à Central de Polícia para realização dos procedimentos cabíveis.

Fonte: Já É Notícia