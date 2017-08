CSA marca nos acréscimos, empata com o Moto Club e segue líder na Série C

Eficiência ou sorte de líder? Independente da resposta, o CSA conseguiu somar um ponto importante na noite deste sábado (05), que lhe garantiu a liderança do Grupo A da Série C. O time marujo perdia o jogo até os 47 minutos do segundo tempo, quando conseguiu empatar em 1 a 1.

Com o empate o time marujo chegou aos 24 pontos e pode dividir a liderança com o Fortaleza, se vencer o ASA em Arapiraca. O próximo compromisso do CSA será diante do Remo no Estádio Rei Pelé, enquanto o Moto Club joga fora de casa diante do Botafogo da Paraíba.

O JOGO

Melhor postado e mais aplicado em campo, o Moto Club abriu o placar logo aos 15 minutos de jogo. Com dificuldades para criar jogadas, o time maranhense chegou ao gol pela insistência e também contando com a sorte, já que Lorran mandou bola na área e Jorge Felipe tentou cortar, mas mandou contra a própria meta.

Era perceptível que o Moto Club não poderia ir muito além do que vinha apresentando. Ainda sim, a equipe da casa era melhor organizada e encontrava um CSA perdido em campo, sem conseguir criar jogadas de perigo.

O jogo seguiu equilibrado no segundo tempo. Na reta final, o CSA tentou de todas as formas, mas parecia que a derrota era iminente. Mas valeu o ditado “água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura”.

Aos 47 minutos, Caique fez um belo cruzamento na área e o zagueiro Jorge Felipe encontrou a melhor forma de se redimir, se posicionando bem na área e testando para o fundo das redes, sem chances para o goleiro Saulo.

Aos 50 minutos, jogo encerrado em São Luiz do Maranhão, Moto Club 1 x 1 CSA.

Fonte: Minuto Esportes