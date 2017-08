Governo investirá mais de R$ 200 milhões na recuperação e construção de estradas em AL

O Governo do Estado vai investir mais de R$ 200 milhões, em recursos próprios, neste segundo semestre, na manutenção, reconstrução e construção de novas rodovias em Alagoas por meio do Programa Pró-Estrada. O anúncio foi feito, neste sábado (5), pelo governador Renan Filho, em Marechal Deodoro, onde participou das comemorações alusivas aos 426 anos de fundação do município e aos 190 anos de nascimento do Marechal Deodoro da Fonseca, proclamador da República e primeiro presidente do Brasil.

Renan Filho afirmou que com a melhora das condições climáticas, o Governo do Estado retoma, a todo vapor, as obras de manutenção, reconstrução e de construção de novas estradas em Alagoas. Ele citou como exemplo a retomada das obras da AL 215 que dá acesso a Marechal Deodoro, cuja ordem de serviço foi dada em maio.

“O tempo melhorou, não há mais desculpa de engenheiro para gente não retomar as obras no Estado. Vamos iniciar com uma ampla operação tapa-buraco nas rodovias afetadas pelas chuvas e seguir com a reconstrução de novas estradas. Aqui em Marechal é um grande exemplo. O acesso será 100% reconstruído e as obras recomeçam na semana que vem”, declarou Renan Filho.

Ele afirmou que vai fazer do Pró-Estrada o maior programa de infraestrutura viária de Alagoas.

“Será o maior conjunto de investimentos com recursos próprios em recuperação, reconstrução e construção de novas estradas de Alagoas.Vamos ter, também, obras com recursos provenientes de empréstimos, a exemplo da duplicação da rodovia de Maceió a Arapiraca, que é uma obra que vai promover o desenvolvimento de todo o Estado, orçada em cerca de R $ 180 milhões”, completou.

Educação

Ao lado prefeito de Marechal Deodoro, Cláudio Filho Cacau, do senador Renan Calheiros e do vice-governador e secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa, Renan Filho inaugurou o ginásio de esportes da Escola Estadual Rosa Maria da Fonseca. Foi o 38° ginásio entregue pelo Governo do Estado desde o início de 2015, o que significa o dobro do número encontrado no começo da gestão. Até 2018, a previsão é que a quantidade inicial triplique.

O equipamento beneficia diretamente os 980 alunos da Escola Estadual. “Antes a gente fazia as aulas de Educação Física na sala de aula, afastando as bancas, ou no pátio da Escola. Agora, temos um espaço ideal para a as aulas e a prática esportiva”, disse John Aydson, 19 anos, estudante do 1° Ano.

Durante a solenidade de inauguração, o governador e o secretário assinaram ordens de serviço para a recuperação do ginásio da Vila Altina e para a reforma da Escola Estadual Rosa Maria da Fonseca.

“Essa unidade de ensino é forte candidata a se transformar em mais um escola em tempo integral aqui em Alagoas. Sugiro que seja uma escola voltada para a música e as artes”, disse Luciano Barbosa.

A comitiva seguiu para o povoado Pedras, onde o prefeito de Marechal Deodoro assinou ordem de serviço para pavimentação da Avenida Benedito Agnelo, num trecho de 2km de extensão, e para a ampliação da rede de abastecimento de água.

Ele também anunciou a construção de casas populares e entregou 150 cestas básicas a pescadores que enfrentam dificuldades após as enchentes.

“Com essas obras, iremos mudar a vida dessa comunidade, dar condições dignas de moradia e de acesso”, afirmou Cacau.

“Esse é um dia muito importante para Alagoas e para Marechal Deodoro. Estamos comemorando, ao mesmo tempo, a fundação de Marechal e o aniversário de nascimento de Deodoro da Fonseca. Trata-se de uma das mais importantes cidades históricas de Alagoas”, concluiu o senador Renan Filho, lembrando de sua atuação para incluir Marechal Deodoro e Penedo no PAC das Cidades Históricas.

