Ambulância capota e deixa dois feridos na Barra de São Miguel

Um ambulância do município de Teotônio Vilela capotou, na manhã deste domingo (6), em um trecho da rodovia AL-101 Sul, na Barra de São Miguel, deixando duas pessoas feridas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionada e resgatou os dois feridos, que seguiam na parte de trás do carro, para o Hospital Geral do Estado (HGE). Eles tiveram fraturas expsotas. Já o motorista sofreu apenas escoriações.

O acidente aconteceu após o motorista da ambulância perder o controle do veículo, que saiu da pista e capotou. Com o impacto a ambulância ficou parcialmente destruída.

Fonte: G1/AL