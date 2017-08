Secretaria de saúde divulga nova lista de PSS

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou uma lista de convocados para a 11ª Chamada do Processo Seletivo Simplificado realizado na cidade ribeirinha.

Os candidatos relacionados deverão comparecer no Centro de Saúde III (antigo SESP), localizado na Praça Clementino do Monte, nos dias 07, 08 e 09 de agosto para apresentação da documentação necessária para a contratação.

O comparecimento ao local supracitado deve ser feito no horário compreendido entre às 08 e 12 horas e 14 e 17 horas. Segundo a Secretaria de Saúde, a não apresentação da documentação implica na desclassificação do candidato.

Relação de documentos

a) 01 (uma) foto 3×4;

b) 02 Cópias da Carteira de Identidade;

c) 02 Cópias do C.P.F;

d) 02 Cópias o Título de Eleitor;

e) Certidão de Quitação Eleitoral emitido pela internet;

f) 02 Cópias de Certificado de Reservista, para o sexo masculino;

g) 02 Cópias da Carteira de Trabalho;

h) 02 Cópias do Cartão PIS/PASEP (não possuindo, anotar o número de identificação);

i) 02 Cópias do Comprovante de Escolaridade;

j) 02 Cópias do Registro no Conselho Regional de acordo com a categoria;

k) 02 Cópias do Comprovante de Residência recente;

l) 02 Cópias da Certidão de Nascimento ou Casamento;

m) 02 Cópias da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;

n) 02 Cópias do Cartão de vacinação dos filhos menores de 5 anos;

o) Declaração de não acúmulo de cargo;

p) Abertura de conta corrente junto à Caixa econômica (02 cópias do cartão)

q) Curriculum Vitae

Clique AQUI e confira a lista

Fonte: Assessoria