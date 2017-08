Suspeito de gerenciar o tráfico de drogas é preso com 10 kg de maconha

Militares da Radiopatrulha prenderam, neste domingo (6), um homem que é suspeito de comandar o tráfico de drogas no bairro Bom Parto, na periferia de Maceió, com mais de 10 quilos de maconha.

Segundo informações de agentes da Central de Flagrantes I, o homem identificado como Luiz Carlos Cavalcante, que estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência da Segurança Pública, foi preso após visitar o irmão Carlos dos Santos, o ‘Matuto’, que está preso no sistema prisional.

Segundo as investigações, Luiz Carlos gerenciava a distribuição de drogas no Bom Parto a partir das orientações que recebia de Matuto, que liderava o tráfico de dentro da cadeia.

Na ocasião, Luiz Carlos foi detido ao sair da visita do presídio onde foi falar com o irmão. Ao sair do presídio, militares da Radiopatrulha o acompanharam até uma casa no bairro Bom Parto, onde foi achado dezenas de pacotes de maconha prensada que somada ultrapassam 10 quilos.

Os irmãos Luiz Carlos e Carlos dos Santos foram encaminhados para Central de Flagrantes, no bairro do Farol, onde foram autuados por tráfico de drogas.

Fonte: G1/AL