2ª Caravana da Cultura teve início no Povoado Tabuleiro dos Negros

A secretaria municipal de cultura iniciou nesse domingo (6), no Povoado Tabuleiros dos Negros, Zona rural de Penedo, a 2ª etapa da Caravana da Cultura, um projeto realizado em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) o objetivo é levar esporte, lazer e manifestações culturais tradicionais, para as diversas localidades do município.

O evento que foi bem recebido pelos moradores do povoado, teve como atração o espetáculo infantil O remendó, da companhia de teatro penedense Flor do sertão e a dança do coco, que é típica da própria comunidade. Além disso, também houveram apresentação de filme infantil e escolinha de futsal, entre outras modalidades esportivas.

O evento teve início pela manhã, com a participação de técnicos da coordenadoria de esportes do município, que ensinaram as crianças do povoado, os fundamentos de algumas modalidades esportivas como futsal e basquete, também ocorreram corrida de saco, cabo de guerra e pula corda. Muitas crianças da localidade participaram das brincadeira e jogos e se mostraram alegres pela oportunidade oferecida pela Prefeitura de Penedo.

No período da tarde foram realizadas as apresentações artísticas e culturais que contaram com a participação de crianças e adultos do Povoado tabuleiro dos Negros, a peça infantil o Remendó, onde sua historia remete a uma floresta onde vivem muitos bichinhos que narram suas aventuras, sempre com muita irreverência. O espetáculo foi protagonizado pela Companhia de Teatro flor penedense, que fez recentemente 4 anos de atuação.

Os moradores da localidade também participaram com a apresentação da tradicional Dança do coco, comandados pelo Mestre Belo, onde os passos da dança fazem alusão ao trabalho executado pelos antigos quilombolas, que quebravam o coco usando os próprios pés. Encerrando o primeiro domingo da nova edição da Caravana da Cultura, foi exibido o filme infantil “Um plano para salvar o planeta”, da Turma da Mônica.

No próximo domingo 13 de agosto, a 2ª Caravana da Cultura irá para o Povoado Marituba do Peixe, estando todos os moradores da comunidade e visitantes convidados a participar.



