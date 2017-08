Acidente com ônibus escolar deixa mais de 50 pessoas feridas

Um acidente envolvendo um ônibus escolar deixou 55 pessoas feridas, principalmente crianças e adolescentes, no município de Rio Largo, no início da tarde desta segunda-feira (7). De acordo com informações repassadas ao Cada Minuto pela assessoria do Hospital Ib Gatto Falcão, em Rio Largo, a maioria dos feridos chegaram com escoriações leves e abalados emocionalmente. Ainda segundo a unidade de saúde, dos envolvidos, apenas o motorista Welington Bezerra dos Santos, de 30 anos, e um monitor escolar – que ainda não teve sua identidade revelada – são maiores de idade.

Segundo informações de populares, o acidente aconteceu após o condutor do ônibus perder o controle do veículo em uma ladeira e atingir uma residência localizada na rua Tavares Bastos, em Rio Largo.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas até o local e sete vítimas foram conduzidas para o Hospital Geral do Estado (HGE), no bairro do Trapiche, na região central de Maceió.

De acordo com um boletim médico emitido pelo HGE na tarde de hoje, dos 55 atendidos em Rio Largo, sete foram encaminhados para a unidade de saúde. Entre estes, quatro menores e três adultos. Além do motorista Welington, que foi diagnosticado com trauma leve na perna direita e escoriações na face Juciele de Lima Omena, de 27 anos, que sofreu trauma leve na região lombar e ferimento corte-contuso no braço direito e Leandro Lopes, de 49 anos, que teve trauma na região lombar. Todas os encaminhados para o hospital estão em estado de saúde estável.

De acordo com a assessoria de comunicação do Samu, três ambulâncias e um helicóptero foram acionados para prestar o socorro às vítimas.

Já a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, os militares encontraram apenas o motorista preso às ferragens do veículo e, de imediato, começou os trabalhos para o resgate da vítima.

