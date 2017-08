Uma lanchonete que funcionava dentro de uma caminhonete D-20 explodiu, nesse último domingo (06), após o vazamento de gás saído de um botijão, na feira livre de Piranhas, Sertão alagoano.

De acordo com a Polícia Militar, apesar do sinistro, nenhuma pessoa ficou ferida. O incêndio só não se alastrou porque a própria população conseguiu controlar o avanço das chamas com água e extintores.

Com o susto, o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o primeiros procedimentos.

com Radar 89