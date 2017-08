Crianças são assasinadas e corpos são encontrados em mata em Porto Real do Colégio

Duas crianças foram encontradas mortas na manhã desta terça-feira (8) em uma mata localizada por trás do Grupamento de Polícia Militar (GPM) em Porto Real do Colégio.

De acordo com a tenente Lygia, do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime provavelmente ocorreu durante a madrugada, mas só pela manhã é que os corpos foram encontrados pela polícia por trás do GPM. “Não temos muita informação, mas a priori não foi morte por arma de fogo já que não há marcas de tiro. Parece ter sido por asfixia”, conta a militar.

Os menores, que seriam irmãos, foram encontrados um próximo ao outro e trajando apenas de bermuda. Moradores chegaram a informar ao 11° BPM que um deles é conhecido pela alcunha de “Caboquinho”. A ficha do menor foi levantada pelos militares que constatam ainda 20 passagens por tráfico de drogas, além de roubos cometidos nas cidades de Porto Real do Colégio e Propiá.

Nesse momento, peritos do Instituto de Criminalística (IC) realizam os primeiros procedimentos na localidade. Os corpos devem ser recolhidos pelo rabecão e enviado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado.



Fonte: AL24horas