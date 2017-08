Especialistas dão dicas para candidatos que irão fazer os concursos da PM e CBM

Para quem deseja mudar de vida e ingressar no serviço público alagoano, o segundo semestre do ano será um período com oportunidades em concursos públicos. Isso porque, recentemente, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), abriu dois editais que, juntos, irão colocar 1.150 novos servidores na Polícia Militar (PM/AL) e no Corpo de Bombeiros de Alagoas (CBM/AL).

Mas para alcançar esse sonho é preciso, sobretudo, muito empenho e dedicação na hora dos estudos. Afinal, uma das principais etapas para a aprovação é passar na prova objetiva. Muitos já estão estudando com auxílio dos cursinhos preparatórios ou se dedicando em casa, mas, segundo os especialistas, o segredo é apenas um: a perseverança.

“É preciso se manter focado e dar atenção ao que está sendo pedido no edital. É comum ver concurseiros estudando coisas que não irão cair e, por isso, muita gente acaba se prejudicando. Outro ponto fundamental é conhecer bem a banca examinadora e, por fim, se organizar nos estudos. Montar cronogramas de disciplinas e pontos de atenção também são boas dicas para se tornar um bom candidato”, explica o professor Jeferson Souza.

Outras orientações, no entanto, também são fundamentais para a preparação. Algumas, por exemplo, são regras importantes e que não podem sair da cabeça do candidato. É o caso da disciplina nos horários de estudo, que, em geral, é uma atitude imprescindível para qualquer pessoa que queira conquistar um cargo no serviço público. Ter o momento e o local para estudar parece ser simples, porém, na avaliação dos professores, é um ponto que faz muita diferença.

“É necessário que o candidato elimine todo tipo de desorganização, barulho ou outro elemento que possa lhe tirar a atenção e o foco, a exemplo das redes sociais. Tem gente que sabe lidar bem com isso, mas, em geral, é algo que pode atrapalhar na hora dos estudos. Também é importante definir o horário e o tempo que será dedicado a cada forma de estudo: leitura, vídeos aulas e resolução de exercícios”, completa a professora Maria do Carmo.

Inscrições

As inscrições para os concursos da PM e do CBM/AL podem ser feitas no pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que é a banca organizadora do certame. Os candidatos devem ter o ensino médio completo.

Para a PM, o concurso vai contar com prova objetiva (50 questões de conhecimentos básicos e 70 específicas). Já para o Corpo de Bombeiros, o certame terá 50 questões de conhecimento básico e 50 de conhecimento específico. Conforme o cronograma oficial, as provas ocorrem em outubro.

Além de estarem publicados no Diário Oficial do Estado, os editais também estão disponíveis no portal da Seplag (www.seplag.al.gov.br/concurso-pm-e-cbm-2017).

Fonte: Agência Alagoas