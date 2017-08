Homens são presos após tentar assaltar ônibus com “arma” de brinquedo

A Polícia Militar prendeu dois jovens na porta de um hospital particular no bairro do Farol, no começo da noite desta segunda-feira (7). Eles são suspeitos de assaltar um ônibus que fazia a linha Santos Dumont/Ponta Verde, da empresa São Francisco.

De acordo com o que foi apurado pelo repórter Alberto Lima, da TV Pajuçara, eles anunciaram o assalto na Avenida Fernandes Lima usando uma arma de brinquedo. O homem, que se identificou como sendo Rafael Franklin dos Santos, de 19 anos, usava uma arma de brinquedo e chegou a agredir uma mulher grávida, passageira do coletivo.

Nesse momento o motorista se levantou para tentar impedir as agressões e observou que a arma era de brinquedo. Foi quando o motorista e alguns passageiros entraram em luta corporal com o assaltante e pediram ajuda.

Rafael e o outro jovem, um adolescente de 17 anos, fugiram em direção a um hospital que existe na região e foram capturados por um tenente da Polícia Militar que estava a caminho do trabalho, com a ajuda de populares.

Ambos foram detidos e levados para a Central de Flagrantes, no bairro do Pinheiro, onde foram autuados por roubo, sendo que o menor responderá por ato infracional.

Fonte: TNH