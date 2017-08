Mulher morre eletrocutada durante faxina em Igreja Nova

Uma mulher morreu eletrocutada neste domingo, 6, enquanto realizava um trabalho de faxina em uma residência na cidade de Igreja Nova, no baixo São Francisco. As informações são do Aqui Acontece.

De acordo com militares lotados no 11º BPM, Vera Lúcia dos Santos, conhecida como Burica, idade não informada, sofreu uma forte descarga elétrica e não resistindo aos ferimentos entrou em óbito a caminho do hospital.

As informações dão conta ainda que a vítima estaria com o corpo molhado no momento em que supostamente teria tocado em uma extensão e recebido a descarga elétrica.

Fonte: AL24horas