Quatro pessoas são presas por posse ilegal de armas de fogo no Interior

Quatro pessoas foram presas por posse ilegal de arma de fogo durante o último final de semana no Interior de Alagoas. As ações aconteceram nos municípios de Coruripe, Campestre e Campo Alegre.

O primeiro caso aconteceu na tarde do sábado (5), quando militares da Força Tarefa e do GPM de Pindoba, do 11º BPM, apreenderam um revólver calibre 38, com três munições intactas, e uma faca em um bar do Povoado Botafogo, em Coruripe, escondidos em baixo de um colchão.

A proprietária do estabelecimento, Josileide dos Santos, de 46 anos, disse que não sabia da existência do material apreendido. Ela foi conduzida para a 7ª Delegacia Regional de Penedo para os procedimentos cabíveis.

Na manhã do domingo, 6, a guarnição do Pelotão de Operações Especiais (Pelopes), pertencente à 2ª Companhia de Polícia Militar/Independente (2ª CPM/I), apreendeu um revólver calibre 32, com duas munições intactas e quatro pinadas, em posse de Cícero Francisco da Silva, de 29 anos, no Centro do município de Campestre.

Os militares estavam em patrulhamento quando avistaram o suspeito na companhia de outros três indivíduos em atitude suspeita, em um veículo Uno Vivace, de cor prata.

Todos os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Novo Lino, porém, onde Cícero Francisco da Silva foi autuado por Posse Ilegal de Arma.

Já na noite do mesmo dia, em Campo Alegre, homens da 1ª Companhia de Polícia Militar/Independente (1ª CPM/I), apreenderam duas armas de fogo. A primeira, um revólver calibre 38, contendo cinco munições intactas, em posse de Odenilzo Alves, de 58 anos, que após denúncia anônima, foi flagrado ameaçando populares e realizando disparos no Povoado Chã da Imbira.

A segunda, uma arma do mesmo modelo e com a mesma quantidade de munições, foi apreendida com José Eduardo Luiz, de 64 anos, que estava conduzindo um veículo celta, de cor preta, no acostamento da Rodovia AL 220, de maneira suspeita, quando foi abordado e o flagrante realizado.

Ambos os suspeitos foram conduzidos até a 6ª Delegacia Regional de Polícia, onde foram autuados respectivamente por posse irregular de arma de fogo e porte irregular de arma de fogo.

