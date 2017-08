Regis assume Ciência, Tecnologia e Inovação falando em inclusão produtiva

O governador Renan Filho empossou, na manhã desta segunda-feira (7), o novo secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Regis Cavalcante, em solenidade realizada no Salão de Despachos do Palácio República dos Palmares.

Jornalista, radialista e professor do Curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Regis assumiu a pasta falando em acelerar iniciativas de inclusão produtiva voltadas às camadas menos favorecidas, em inserção no mercado de trabalho e empreendedorismo.

“Nosso desafio à frente da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação [Secti], é torná-la contemporânea do futuro, trabalhando com o governador Renan Filho para estabelecermos novos parâmetros de uma política de inovação e tecnologia pensando na integração entre escola e empresa, empregando esforços e políticas públicas”, declarou Regis Cavalcante.

Ele afirmou que envolver empresas, universidade e programas federais de inovação tecnológica será prioridade básica para criar um ambiente favorável a investimentos, seja na gestão pública, seja para o uso do grande público.

“Vamos, primeiro, dar sequência ao que o Governo do Estado estabeleceu em seu planejamento estratégico e daí encontrar os melhores caminhos nesse campo. Nós sabemos das dificuldades que o país atravessa, a preocupação com os recursos, mas com os pés no chão vamos trabalhar para fazer Alagoas avançar”, enfatizou.

O governador afirmou que a vinda de Regis Cavalcante vai ampliar possibilidades e dar mais celeridade e foco a algumas atribuições da Secti. Segundo Renan Filho, o novo secretário terá a missão de consolidar o polo de Ciência, Tecnologia e Inovação, que está em fase de conclusão no bairro do Jaraguá, em Maceió.

“A gente precisa estimular o crescimento da economia criativa no Brasil, que tem gerado muitas oportunidades sobretudo para os jovens. São eles que, nessa crise, têm pago o maior preço enfrentando a dificuldade para acessar o mercado de trabalho e, principalmente, o primeiro emprego. Portanto, o primeiro emprego deve ser estimulado em várias frentes”, afirmou Renan Filho.

A solenidade de posse reuniu, no Salão de Despachos do Palácio República dos Palmares, secretários e diretores de órgãos estaduais, políticos, dentre outras autoridades. Regis Cavalcante foi vereador, deputado federal, secretário municipal e de Estado. Atualmente é professor-mestre da Ufal, presidente regional do PPS-AL e secretário nacional de Finanças do partido.

Fonte: Agência Alagoas