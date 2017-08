Secretaria de Educação e ACRESC fecham parceria

Mediante o número expressivo de alunos que compõe a modalidade da Educação Especial do município sem atendimento assistencialista, a Secretaria Municipal de Educação através da coordenação da Educação Especial, buscou parceria com o Centro de Reabilitação e Equoterapia Santa Clara – ACRESC, para minimizar essa demanda.

Foi realizado um trabalho de triagem das escolas e alunos para ser entregue ao Centro e,na segunda-feira (7), se iniciou as visitas nas instituições educacionais, para orientação do cadastro de encaminhamento dos alunos juntamente com os pais ou responsáveis, para se iniciar o processo de atendimento.

Essa parceria visa o melhor desenvolvimento dos alunos nos aspectos cognitivos, físicos e sociais. A equipe de visita é composta pela representante da SEMED a Coordenadora Gleide Lima, intérprete de Libras e formada em Educação Especial, diretoras e assistente social da ACRESC.

Fonte: Assessoria