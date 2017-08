Trabalhos acadêmicos podem ser inscritos no Circuito Penedo de Cinema

O Circuito Penedo de Cinema abriu inscrições de trabalhos acadêmicos para o 7º Encontro de Cinema Alagoano. Estudantes, professores e técnico-administrativos do ensino superior de todo o país, interessados em participar do evento, podem inscrever resumos expandidos ou artigos até o dia 25 de setembro, por meio do site doity.com.br/encontrocinema.

Cada trabalho poderá ser composto por, no máximo, três autores, e cada participante poderá inscrever, no máximo, dois trabalhos. Além disso, no momento do envio, o nome do arquivo deve conter as primeiras palavras do título do texto e os materiais enviados devem seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

De acordo com o coordenador-geral do Circuito Penedo de Cinema, Sérgio Onofre, a troca de experiências durante o encontro é muito importante.

“É uma oportunidade para estudantes e pesquisadores de diferentes cursos de Cinema existentes no país apresentarem seus trabalhos e reflexões. É um momento importante, e a gente espera que as pessoas que se dedicam ao estudo do cinema no Brasil compareçam em massa ao nosso evento”, avalia o coordenador.

A lista de trabalhos selecionados para apresentação no 7º Encontro de Cinema Alagoano será divulgada no dia 10 de outubro, pelo site oficial do Circuito nas redes sociais do evento.

Apresentação

Cada trabalho selecionado terá, no máximo, dez minutos para apresentação. A emissão de certificados de participação será restrita aos autores que apresentarem os trabalhos presencialmente no dia 11 de novembro.

“Como evento acadêmico é fundamental a garantia de espaços para a reflexão e debate sobre cinema no Brasil, em Alagoas, em diferentes aspectos, desde a formação, produção e circulação. Nesse sentido, o 7º Encontro de Cinema Alagoano representa essa janela dentro do Circuito, para que possa haver um momento de discussão sobre o cinema no país”, complementa o professor Sérgio Onofre.

Circuito Penedo de Cinema

O Circuito Penedo de Cinema, que acontecerá de 7 a 11 de novembro em Penedo (AL), é realizado pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas (Secult), e pelo Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), com patrocínio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF).

Fonte: Agência Alagoas