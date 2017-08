CRAS Santo Antônio realiza entrega de enxovais para gestantes

O Centro de Referência em Assistência Social do Bairro Santo Antônio (barro vermelho) realizou na tarde dessa terça-feira (8) a entrega de enxovais para gestantes da comunidade, assistidas por aquela unidade. A entrega contou com a presença da Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social Maria Izabel Bezerra Ernesto Bezerra Cabral, da equipe da Semthas, além das assistentes sociais do CRAS.

O CRAS Santo Antônio atualmente funciona em um novo prédio, mais amplo e conta com toda infraestrutura necessária para o atendimento aos moradores do bairro. Após assinarem o termo de recebimento do enxoval, as gestantes receberam das mãos da Secretária Maria Izabel Bezerra Ernesto Bezerra Cabral, que desejou a todas, muitas felicidades e saúde para os meninos e meninas que em breve nascerão.

As gestantes que encontram-se entre o 8º e 9º mês de gestação tiveram encontros periódicos no CRAS, com palestras e ensinamentos sobre o parto, cuidados com os bebês, além de receberem no pós parto acompanhamento nos primeiros meses de vida, com o objetivo de promover a qualidade de vida para todas.

A gestante Maria Fernanda Santos se mostrou feliz com a oportunidade de receber o enxoval para sua filha e agradeceu a toda a equipe do CRAS Santo Antônio.

