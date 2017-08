Dupla é presa por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo

Na noite desta terça-feira, 8, dois suspeitos de tráfico de drogas e porte ilegal de armas foram presos no bairro do Barro Duro, em Maceió. Daniel Antonio Rodrigues, 34 anos, e Paulo Filipe Victor de Mendonça, 24 anos, foram flagrados por guarnições do Batalhão de Polícia de Eventos (BPE).

Os militares estavam em patrulhamento, quando se depararam com um veículo Golf, de cor vermelha, com ocupantes em atitude suspeita. Ao efetuar a abordagem foi encontrado com os acusados um revólver calibre 38, com seis munições, sendo uma pinada e cinco intactas; além de 30 gramas de crack e 25 gramas de maconha.

A dupla foi conduzida para a Central de Flagrantes I, no Farol, onde foram autuados por Tráfico de Entorpecentes e Porte Ilegal de Arma de Fogo.

Fonte: AL24horas